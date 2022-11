Far Cry Rise of the Revolution con Giancarlo Esposito: si amplia il mondo di Far Cry 6

Il noto attore Giancarlo Esposito è pronto per una nuova collaborazione con il team di Ubisoft. Dopo aver vestito i panni del villain di Far Cry 6, tornerà infatti a dare voce ad Anton Castillo.

A sorpresa, il colosso videoludico francese ha infatti annunciato Far Cry: Rise of the Revolution, una speciale produzione che andrà a raccontare il passato del dittatore di Yara. Nello specifico, parliamo di una serie audio che troverà spazio in esclusiva all'interno del catalogo di Audible. La nota piattaforma accoglierà Far Cry: Rise of the Revolution nel corso del febbraio 2023, in una data ancora non annunciata.

Nonostante non si tratti di un videogioco, la serie andrà comunque a costituire il prequel ufficiale di Far Cry 6. In quest'ottica, la produzione ha deciso di offrire continuità alla rappresentazione del cast dell'avventura open world. Come già accennato, infatti, Giancarlo Esposito tornerà ad interpretare il dittatore Anton Castillo all'interno della serie Audible. Al momento, Ubisoft non ha condiviso dettagli ulteriori sulla produzione, che farà luce sul passato di El Presidente.



In attesa di fare ritorno tra i lussureggianti panorami dell'isola di Yara in Far Cry 6, non si hanno per il momento aggiornamenti sull'eventuale annuncio di un Far Cry 7 da parte di Ubisoft.