Far Cry, la serie va avanti: Ubisoft ricerca talenti per un nuovo gioco della serie

Pur non avendo ancora ricevuto aggiornamenti ufficiali da parte di Ubisoft, sembra che Far Cry 7 e Far Cry multiplayer siano attualmente in via di sviluppo presso gli studi della compagnia d'Oltralpe. Un annuncio di lavoro ci conferma che qualcosa sta certamente bollendo in pentola.

Come potete osservare tramite il post che trovate più in basso, Ubisoft Toronto ha recentemente pubblicato un nuovo annuncio di lavoro con cui si dice alla ricerca di nuovi collaboratori. I candidati interessati ad unire le forze con la compagnia di Yves Guillemot andranno ad occuparsi di un "progetto legato a Far Cry" non meglio specificato. In particolare si ricercano un Technical Director (Art), Team Lead Character Artist, Team Lead Level Designer, Lead VFX Artist, VFX Artist, e un UX Designer. Ubisoft Toronto è la divisione della compagnia che si è occupata in prima linea di Far Cry 6 e che sembra essere stata confermata per il prosieguo del franchise open world.

Stando agli insistenti rumor ad opera del solito (ed affidabile) Tom Henderson, Ubisoft realizzerà non solo Far Cry 7 ma anche uno spin-off multiplayer, apparentemente in uscita sul mercato entro il 2025, presumibilmente su PC e console PlayStation 5 e Xbox Series X|S. Al momento non ci sono però informazioni certe e dovremo necessariamente attendere i prossimi annunci di Ubisoft.