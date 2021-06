Far Cry: la grande storia tra realismo e follia della serie FPS di Ubisoft

Ripercorriamo la storia produttiva e creativa di Far Cry, una serie che si è sempre mossa nel confine tra realismo e follia. Riscopriamo le dinamiche di ogni capitolo, le innovazioni e i villain, in attesa di conoscere a fondo Anton Castillo in Far Cry 6.

L'iconica serie sparatutto di Ubisoft non ha solamente ridefinito i canoni degli FPS a mondo aperto, ma ha anche contribuito a evolverne il linguaggio ludico e stilistico grazie a una straordinaria libertà d'azione che, però, rimane saldamente ancorata agli eventi della componente narrativa.

Tra realismo e follia, il ricco caleidoscopio di ambientazioni, storie e situazioni vissute dagli appassionati di Far Cry è mutato nel tempo per maturare un'identità propria, con villain divenuti leggendari e meccaniche tendenti all'esagerazione. Cosa ci riserverà il futuro? Una prima risposta la avremo il 7 ottobre con il lancio di Far Cry 6 su PC, PS4, Xbox One, Google Stadia, Amazon Luna, PlayStation 5 e Xbox Series X/S.

