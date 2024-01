Far Cry: Ubisoft lavora allo spin-off basato sulla serie Captain Laserhawk A Blood Remix?

Dando potenziale credito a Tom Henderson e al suo rumor riguardante il gioco multiplayer di Far Cry, è stata avvistata una sospetta classificazione PEGI che suggerisce l'arrivo di un nuovo spin-off della serie Ubisoft.

Come ben saprete, Captain Laserhawk: A Blood Dragon Remix è una serie animata principalmente ispirata a Far Cry 3: Blood Dragon. L'anime è stato creato da Adi Shankar, regista americano che il pubblico videoludico ha aveva già imparato ad apprezzare per via di Castlevania: Nocturne, di cui è stato produttore esecutivo. La serie, disponibile su Netflix, ha ottenuto un grande successo (qui trovate la nostra Recensione di Captain Laserhawk: A Blood Dragon Remix), tuttavia Ubisoft non ha fornito alcuna indicazione che suggerisse l'eventuale espansione dell'IP.

Detto questo, il database Pan-European Game Information (PEGI) ha appena aggiunto una valutazione per Captain Laserhawk Niji Warrior. La scheda descrive lo spin-off non annunciato di Far Cry come un'esperienza multiplayer che incarica i giocatori di competere per eliminare il maggior numero di avversari durante dei "laser-deathmatch". Il titolo ha ricevuto una classificazione PEGI 12 a causa delle sue scene di violenza contro personaggi umanoidi, classificazione più indulgente di quella assegnata all'anime vero e proprio (fruibile da chi abbia compiuto almeno 16 anni).

Al momento non ci sono conferme al riguardo, tuttavia la classificazione è alimenta i sospetti considerando che già in passato si è discusso di un Far Cry multiplayer. Secondo Tom Henderson, Ubisoft lavora in parallelo a Far Cry 7, previsto al lancio nel 2025 anche su Switch.