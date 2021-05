Far Cry: da Vaas a Joseph Seed, riscopriamo tutti i villain in attesa di Far Cry 6

Nella giornata di domani, venerdì 27 maggio, Ubisoft toglierà finalmente i veli al gameplay di Far Cry 6. In attesa di poter ammirare in azione il nuovo episodio della serie open world, ripercorriamo assieme la storia dei villain che abbiamo amato nel corso del franchise.

Il primo grande antagonista della serie, apparso nel lontano 2004, risponde al nome di George Wilhelm Krieger, classico scienziato pazzo ossessionato dall'idea di riuscire a creare una razza di superuomini e chiaramente ispirato a L'isola del dottor Moreau di H. G. Wells. Far Cry 2 ci portò invece in Africa, dove abbiamo affrontato Lo Sciacallo, un villain violento ed esperto di armi, ma psicologicamente più sfaccettato rispetto al predecessore, capace di trasmettere qualche momento di profonda riflessione nel giocatore.

Passiamo dunque a Far Cry 3 e all'indimenticabile Vaas: i giocatori ricordano ancora a memoria l'iconico dialogo con cui il capo della fazione dei pirati si presenta al nostro protagonista. Vaas è riuscito a catalizzare su di sé l'attenzione di tutti i fan, ma è Hoyt l'antagonista principale del gioco. Con Far Cry 4 si inoltriamo nel Kyrat, una regione ai piedi dell'Himalaya, dove invece avremo a che fare con lo spietato Pagan Min, intrepretato dal celebre Troy Baker. Con il quinto capitolo numerato veniamo invece a contatto con John Seed e con la sua setta religiosa instaurata nella fittizia Hope County, nel Montana.

Il tutto senza dimenticare i villain protagonisti dei capitoli spin-off, inclusi Far Cry Primal, Far Cry New Dawn e l'irriverente Far Cry 3: Blood Dragon.

Un excursus nella storia di Far Cry, prima di poter avere un assaggio del gameplay del sesto capitolo, in cui sarà il dittatore Anton Castillo, interpretato dal grande Giancarlo Esposito, a rubare le scene.