Far Cry: il villain migliore, in attesa di Giancarlo Esposito in Far Cry 6

Mentre aspettiamo di conoscere El Presidente, l'antagonista di Far Cry 6 interpretato dall'attore Giancarlo Esposito, passiamo in rassegna i migliori villain della saga sparatutto di Ubisoft!

Con l'aiuto del buon Gabriele Carollo e dello speciale sul villain migliore di Far Cry che trovate sulle pagine di Everyeye.it, proviamo così a ripercorrere le emozioni che hanno caratterizzato l'esperienza degli appassionati di questa iconica serie FPS a mondo aperto.

Come si conviene in questi casi, partiamo dall'ultimo capitolo capitolo dell'epopea sparatutto di Ubisoft e dalla coppia composta da Mickey e Lou, le sanguinarie gemelle che guidano le bande di predoni che imperversano nell'universo post-apocalittico di Far Cry New Dawn.

Nel caleidoscopico ventaglio di villain di questa serie rientrano poi il freddo mercenario che in Far Cry 2 si fa chiamare lo Sciacallo, ma anche Pagan Min, il Re del Kyrat di Far Cry 4 e la famiglia Seed che guida i Cultisti del Montana di Far Cry 5. Una citazione a parte la merita però Vaas Montenegro, il folle guerrigliero di Far Cry 3 che, secondo una teoria emersa in rete a margine dell'annuncio del nuovo capitolo, potrebbe essere proprio Diego di Far Cry 6, il figlio prediletto del dittatore Anton Castillo interpretato da Giancarlo Esposito.