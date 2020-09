Far Cry VR Dive Into Insanity: Vaas di Far Cry 3 torna in Realtà Virtuale, ma...

C'era del vero nelle parole dell'attore Michael Mando: Vaas di Far Cry 3, uno dei villain più amati della saga, sta tornando davvero. Purtroppo, non nel modo che molti di voi s'auspicavano.

Durante il pre-show di Ubisoft Forward, la casa francese ha annunciato Far Cry VR Dive Into Insanity, un'esperienza in Realtà Virtuale sviluppata con Zero Latency che nel 2021 riporterà i giocatori sulle Rook Islands. Tuttavia, Far Cry VR Dive Into Insanity non sarà fruibile sui classici dispositivi per la Realtà Virtuale come PlayStation VR, Oculus e HTC Vive, giusto per citarne alcuni, bensì solo presso le sale arcade di Zero Latency VR. Ce ne sono ben 45 sparse in 22 paesi del mondo, tra i quali purtroppo l'Italia non risulta essere compresa.

L'esperienza di Far Cry VR Dive Into Insanity è studiata per ospitare fino a otto giocatori in ampie spazi, dove hanno ampia libertà di movimento. Catturati da Vaas e dai sui sgherri, dovranno collaborare per liberarsi dalla prigionia e scappare. Le meccaniche di gioco sono descritte come semplici e intuitive, pensate per aumentare l'immersività e il senso di scoperta del mondo virtuale. Il filmato di presentazione condiviso da Ubisoft (e allegato in cima a questa notizia) vi fornirà un'idea ben precisa sulle caratteristiche del gioco, che ci auguriamo arrivi in futuro anche in Italia.