FAR: Lone Sails in arrivo su Nintendo Switch il 18 agosto

Il publisher Mixtvision Games e lo sviluppatore Okomotive sono lieti di annunciare che FAR: Lone Sails è in arrivo anche su Nintendo Switch il 18 agosto. L'annuncio è arrivato insieme a un nuovo trailer del gioco: potete guardarlo in cima alla notizia.

Per chi non lo conoscesse, FAR: Lone Sails si presenta come un'originale avventura con elementi survival, in cui il giocatore si ritrova a esplorare un fondale marino arido a bordo di un vascello. Mentre ci faremo strada superando gli ostacoli e sopportando le condizioni climatiche avverse, il nostro obiettivo sarà quello di seguire le tracce di un'antica civiltà un tempo fiorente. Dove ci condurrà il viaggio? Forse siamo gli ultimi sopravvissuti della nostra specie?

Dopo il suo debutto su PC, PlayStation 4 e Xbox One, FAR: Lone Sails si prepara ad arrivare anche su Nintendo Switch il 16 agosto, permettendo ai giocatori della console ibrida di godersi questa originale esperienza di gioco.

Nell'attesa che il titoli approdi su Switch, vi lasciamo alla visione del nuovo trailer di gioco pubblicato da Mixtvision Games e Okomotive, che potete gustarvi in cima alla notizia. Se invece siete curiosi di conoscere ulteriori dettagli sul titolo, potete leggere la nostra recensione di FAR: Lone Sails basata sulla versione PC del gioco.