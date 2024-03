Farewell North, un nuovo viaggio inizia nel 2024: il gioco di Kyle Banks si mostra ai FGS

Insieme ai grandi annunci del Future Games Show, come nel caso del gameplay di Enotria The Last Song con la nuova data d'uscita, sul palco dell'evento di fine marzo sono saliti anche tanti progetti minori che promettono avventure davvero interessanti. Farewell North è pronto a regalare un viaggio del tutto inaspettato per i videogiocatori.

Agosto 2024 accoglierà Farewell North, il gioco sviluppato da Kule Banks in cui gli utenti vestiranno i panni di un collie che sarà al fianco del proprio padrone. Nel "riportare i colori nelle oscure e desolate isole di Farewell North", i giocatori potranno esplorare vasti ambienti per andare a liberare la fauna selvatica e infondere di nuovo colore nel mondo. Farewell North si prospetta essere un'avventura alquanto intrigante per i giocatori, ma quando debutterà sul mercato?

L'uscita di Farewell North è prevista per il 15 agosto su PC, Xbox Series X|S e Nintendo Switch; dunque, il titolo giungerà tra diversi mesi, ma nel frattempo sarà possibile ingannare l'attesa con una prova gratuita. Attualmente è possibile provare con mano una porzione dell'esperienza prossima alla pubblicazione grazie a Mooneye Studios, in attesa della versione definitiva prevista per gli ecosistemi Microsoft e Nintendo. Pronti ad un viaggio inedito da iniziare e portare al termine nella seconda metà dell'anno?

Su 10€ PlayStation Store Gift Card per PlayStation Plus Essent è uno dei più venduti di oggi.