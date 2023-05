Farlight 84: il battle royale gratis ispirato a Fortnite e PUBG è arrivato su PC e mobile

Da qualche giorno è possibile provare in maniera del tutto gratuita un nuovo battle royale che si pone a metà strada fra due colossi del genere, ovvero Fortnite Battaglia Reale e PlayerUnknown's Battlegrounds.

Stiamo parlando di Farlight 84, uno sparatutto con telecamera in terza persona che unisce lo stile colorato e cartoonesco del gioco Epic Games ad un gameplay ispirato a PUBG, con in aggiunta abilità speciali e veicoli fuori di testa come robot ricavati dalle carcasse di automobili. Il gioco è disponibile su PC tramite Steam e sui principali store per dispositivi mobile, piattaforme sulle quali è possibile giocare con il medesimo account mantenendo tutti i progressi. Vi è inoltre il pieno supporto al cross-play, quindi gli utenti su smartphone possono giocare con quelli PC.

Qui sotto trovate i link per procedere al download del gioco:

Ecco invece i requisiti di sistema della versione PC di Farlight 84:

Minimi

Sistema operativo: Windows 7 64-bit

Processore: AMD FX 4350, Intel Core i3 6300 o equivalente

Memoria: 6 GB di RAM

Scheda video: AMD Radeon HD 7730 oppure Nvidia GeForce GT 640

DirectX: Versione 11

Rete: Connessione Internet a banda larga

Archiviazione: 10 GB di spazio disponibile

Consigliati

Sistema operativo: Windows 7 64-bit

Processore: Ryzen 5 CPU o equivalente

Memoria: 8 GB di RAM

Scheda video: AMD Radeon R9 290 oppure Nvidia GeForce GTX 970

DirectX: Versione 11

Rete: Connessione Internet a banda larga

Archiviazione: 10 GB di spazio disponibile

Va precisato che il gioco è attualmente in Early Access e non è chiaro se gli sviluppatori abbiano intenzione o meno di pubblicarlo anche su console.