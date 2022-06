La State Farm Arena di Atlanta dà il benvenuto ai Worlds 2022 di League of Legends

Riot Games ha appena annunciato che le semifinali dei Worlds di League of Legends (a proposito avete visto la nostra anteprima di Nilah) si terranno nella State Farm Arena ad Atlanta.

Sede degli Atlanta Hawks dell'NBA, la State Farm Arena si trova nel cuore di Atlanta ed è circondata da una serie di attrazioni, ristoranti, parchi e alberghi di fama mondiale.

Inizialmente, le semifinali si sarebbero dovute svolgere nella Scotiabank Arena di Toronto, ma poiché il COVID-19 ha allungato i tempi necessari per ottenere i visti di ingresso dal Canada e potrebbe creare ulteriori problemi ai viaggi internazionali durante il periodo dell'evento, Riot ha deciso di cambiare sede per dare alle squadre più possibilità di partecipare alle semifinali e alle finali dei Mondiali.

"Siamo entusiasti di portare i Mondiali 2022 ad Atlanta e nella State Farm Arena come parte del nostro tour in varie città del 2022", ha dichiarato Naz Aletaha, Responsabile globale esport LoL. "Anche se sappiamo che questa notizia sarà una delusione per i nostri fan canadesi, ci auguriamo di poter portare anche lì un evento competitivo dell'eSport di LoL in futuro. Vogliamo ringraziare Toronto e la Scotiabank Arena per l'interessamento e per la comprensione."

I Mondiali costituiscono l'apice della competizione dell'esport di LoL e durante il torneo le migliori squadre di 12 regioni si sfidano per il titolo di campioni. L'evento si tiene alla fine della stagione regolare in una regione diversa ogni anno, e vede 24 squadre delle 12 leghe professionali di Riot partecipare a un torneo della durata di un mese per incoronare la migliore squadra del mondo.

Il Campionato Mondiale 2021 ha superato tutti i precedenti record di spettatori, con un picco di oltre 73,86 milioni di spettatori in contemporanea in tutto il mondo e una media di oltre 30,6 milioni di spettatori al minuto (AMA).

"In quanto sponsor degli eventi internazionali dell'eSport di League of Legends, della League of Legends Championship Series (LCS) e della State Farm Arena stessa, siamo molto felici per la coincidenza fortunata di avere i Mondiali 2022 proprio ad Atlanta", ha dichiarato Alyson Griffin, vice presidente del marketing di State Farm.

"Il nostro rapporto con Riot e con la community del gaming continua ad evolversi e LoL ha fatto anche parte del nostro recente State Farm Gamerhood Challenge. Siamo ansiosi di vedere le migliori squadre e i fan di tutto il mondo riuniti qui questo autunno." "Siamo onorati che Atlanta abbia ora questa incredibile opportunità di ospitare il più importante evento esport al mondo ", dichiara Todd Harris, Atlanta Esports Alliance Chair. "Non vediamo l’ora di lavorare a stretto contatto con Riot Games, il nostro pubblico e i nostri partner, oltre ovviamente alle nostre community locali per creare un evento che venga ricordato negli anni a venire."

La nuova schedule sulle città che ospiteranno i Worlds 2022 - Play-In: Mexico City, Mexico; Group Stage e quarti di finale: New York, New York; Semifinali: Atlanta, Georgia; Finali: San Francisco, California.