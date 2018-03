Farming Simulator 17: Official Expansion 2 e il DLC Ropa sono ora disponibili

vede l’introduzione di un nuovo marchio che si aggiunge alla lunga lista di famosi costruttori di veicoli agricoli. Ilarricchisce il gioco con nuova attrezzatura e veicoli che permetteranno di espandere la vostra fattoria, portando la raccolta di patate e barbabietole da zucchero ad un nuovo livello.

Il Ropa DLC è da oggi disponibile al download digitale su Playstation 4, Xbox One e PC. Il DLC è inoltre già compreso nel Season Pass di Farming Simulator 17. ...mentre l’Official Expansion 2 è disponibile per PC. I giocatori PC potranno ottenere queste nuove attrezzature e veicoli agricoli acquistando la versione fisica nel loro negozio preferito, dato che il ROPA DLC fa parte della nuovissima Official Expansion 2 di Farming Simulator 17, disponibile da oggi. L'Official Expansion 2 riunisce infatti tutti i DLC che sono stati rilasciati dal lancio del titolo ad oggi, presentando così una quantità incredibile di nuovi marchi, aggiungendo oltre 35 attrezzature e veicoli agricoli a Farming Simulator 17:

ROPA DLC

Big Bud DLC

KUHN DLC

I giocatori PC desiderosi di creare e aggiungere nuovi contenuti originali al gioco, saranno felici di sapere che Official Expansion 2 include anche i due e-book ufficiali Farming Simulator Modding For Dummies e The Art of Modding. Oltre a questi due e-book troveranno anche un video “Dietro le Quinte” dello sviluppo di Farming Simulator 17 e una serie di video tutorial per il modding.



Official Expansion 2 per Farming Simulator 17 è ora disponibile in formato fisico per PC. Il Ropa DLC è ora disponibile al download per PlayStation 4, Xbox One e PC.