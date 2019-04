Farming Simulator 17, Oxenfree e The Jackbox Party Pack 2 nei Deals with Gold

Giocatori di Xbox One, drizzate bene le orecchie, perché Microsoft ha appena annunciato i giochi in sconto con i Deals with Gold di questa settimana. Da oggi, fino all'8 Aprile dunque, saranno proposti in offerta speciale 3 titoli in particolare, oltre alla solit serie di sconti sul catalogo dello shop Xbox.

Questa settimana i giochi in evidenza sono Farming Simulator 17, Oxenfree e The Jackbox Party Pack 2.

Da oggi dunque non potrete più essere definiti "braccia rubate all'agricoltura", visto che arriva in offerta Farming Simulator 17, il simulatore agricolo di Giant Software, che si è conquistato un posticino nel cuore degli appassionati dei sim-game. Siete pronti a costruire la vostra fattoria? Prima di scoprirlo, date un'occhiata alla nostra recensione di Farming Simulator 17.

Oxenfree è invece un progetto narrativo di Night School Studio che si è rivelato piuttosto interessante, che parte dal presupposto di una gita tra amici ed arriva ad una scoperta che sconvolgerà le loro vite. Per saperne di più, ecco la nostra recensione di Oxenfree.

The Jackbox Party Pack è invece una sorta di pioniere della collana PlayLink su PlayStation 4. Si gioca attraverso lo smartphone su una serie di bizzarri minigiochi multiplayer, per un party-game che può davvero svoltarvi la serata.

Tutti gli altri giochi in sconto, potete trovarli sul sito di Major Nelson. Che ne pensate delle offerte? Ne approfitterete?