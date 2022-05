Farming Simulator 19: il 'kolossal contadino' ha la sua Ambassador Edition con tutti i DLC

Gli sviluppatori indipendenti di Giants Software annunciano la Ambassador Edition di Farming Simulator 19, la versione definitiva del "kolossal contatino" che comprende tutti i contenuti aggiuntivi premium, gli aggiornamenti post-lancio e l'offerta ludica principale del sandbox a tinte gestionali.

La nuova riedizione autopubblicata da Giants Software di Farming Simulato 19, nella fattispecie, proporrà in un unico pacchetto tutta l'offerta ludica del titolo base e delle espansioni Platinum e Alpine Farming, che arricchiscono il titolo con una mappa ambientata tra le Alpi tedesche e una vasta gamma di macchinari e veicoli agricoli.

Farming Simulator 19 Ambassador Edition

Gioco base

Espansione Platinum

Espansione Alpine Farming

Anderson Group Equipment Pack

Kverneland & Vicon Equipment Pack

GRIMME Equipment Pack

John Deere Cotton DLC

Bourgault DLC

Rottne Pack

La Ambassador Edition di Farming Simulator 19 sarà disponibile dal 21 giugno su PC, PS4, Xbox One e in versione retrocompatibile per PlayStation 5 e Xbox Series X/S. La versione PC del titolo sarà la base per le sfide multiplayer competitive della Farming Simulator League, l'evento eSport dedicato ai pro player della serie che si terrà ufficialmente nel weekend del 14 e 15 maggio.