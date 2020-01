Farming Simulator 19 per PC è gratis da oggi su Epic Games Store

A partire dalle 17:00 (ora italiana) di oggi e fino al 6 febbraio Epic Games Store regala Farming Simulator 19, una delle simulazioni di fattoria più apprezzate e vendute degli ultimi anni. Come da tradizione, una volta aggiunto alla libreria il gioco resterà vostro per sempre e potrà essere utilizzato senza limitazioni di alcun tipo.

"La simulazione agricola definitiva fa il suo ritorno con una grafica completamente rinnovata per offrire l'esperienza di gioco più completa e immersiva di sempre! Diventa un agricoltore moderno e fai crescere la tua fattoria in due enormi mappe ambientate su suolo europeo e americano, piene di emozionanti attività agricole, colture da raccogliere e animali da allevare. Guida più di 300 autentici mezzi e macchinari, tra cui quelli a marchio John Deeree, Case IH, New Holland, Challenger, Fendt, Massey Ferguson, Valtra, Krone, Deutz-Fahr e molti altri ancora. Fai crescere ed espandi la tua fattoria online insieme ad altri giocatori e scarica i mod creati dalla community per immergerti in un'esperienza di simulazione agricola sempre più coinvolgente!"

Farming Simulator 19 gratis per PC sarà disponibile per il download dalle ore 17:00 di giovedì 30 gennaio, siete dunque ancora in tempo per scaricare a costo zero The Bridge dallo store di Epic Games.