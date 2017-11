Farming Simulator 2017 Platinum Edition disponibile ora su PC e console

è ora disponibile per PlayStation 4, Xbox One e PC/Mac. Oltre alle possibilità di gameplay offerte dalla versione standard, la Platinum Edition aggiunge tantissimi nuovi contenuti, mostrati oggi nel trailer di lancio.

Il nuovo video vi invita a scoprire la nuova mappa di gioco ambientata in Sud America che porta con sé una ventata di aria fresca, grazie ad un completo cambio di scenario e a tante nuove possibilità di gameplay, offrendo ai giocatori di Farming Simulator l’esperienza più completa di sempre.



Guida più di 280 autentici mezzi e attrezzi agricoli di oltre 80 case produttrici, tra cui i marchi AGCO (Challenger, Fendt, Massey Ferguson o Valtra) e i nuovi marchi esclusivi dell’Edizione Platinum, come Stara, TT, Randon, FMŻ e Gessner Industries. Raccogli diversi tipi di prodotti, tra cui girasoli, soia e canna da zucchero. Occupati del bestiame, come mucche, pecore, galline e maiali, gestisci il taglio del legname, trasporta i tuoi prodotti con camion, rimorchi o caricali sul treno e vendili per espandere la tua fattoria! Prenditi cura dei tuoi terreni online con altri giocatori e scarica le mod create dalla community per un’esperienza di gioco in continua espansione!