Farming Simulator 2022: animali da allevamento e fauna selvatica nel nuovo trailer

Ormai in prossimità del lancio ufficiale, Giants Software ci mostra un nuovo trailer dedicato a Farming Simulator 2022, la nuova edizione della celebre simulazione attesa su PC e console. Il nuovo filmato si concentrà sugli animali che appariranno nel titolo e sul ruolo che questi ricopriranno per gli agricoltori virtuali.

Giants Software introdurrà nuove funzionalità di gioco dedicate all'apicoltura per produrre miele e alla creazione di serre per la coltivazione di fragole, lattuga e pomodori in Farming Simulator 22. In combinazione con le nuove filiere produttive, gli agricoltori potranno espandere notevolmente la loro attività attraverso più opzioni e produrre ulteriori tipologie di colture. La distribuzione diretta e locale permetterà una maggiore profondità di gioco, specialmente in modalità multiplayer insieme ad altri agricoltori virtuali.

L'importanza delle api si manifesterà in Farming Simulator 22 attraverso vari effetti sulla fattoria: posizionando gli alveari in prossimità di colza, patate e girasoli, la resa di queste colture aumenterà grazie all'impollinazione. Il miele potrà essere rivenduto al dettaglio e alle fabbriche di cereali dove verrà utilizzato, insieme ad altri ingredienti, per preparare prodotti alimentari per la colazione. Gli alveari di varie dimensioni, produttivi durante le stagioni calde, diventeranno un rifugio sicuro per ospitare le api durante il letargo invernale.

Lasciandovi alla visione, vi ricordiamo che Farming Simulator 22 sarà pubblicato il 22 novembre su PC, PS5, Xbox Series X|S, PS4, Xbox One e Google Stadia. Il titolo offrirà pieno supporto al cross-play tra le piattaforme.