Farming Simulator 22 annunciato, anche su PS5, Xbox Series X: teaser e finestra di lancio

La storica serie di simulatori agricoli è pronta a tornare in campo entro la fine del 2021, con un nuovo capitolo completamente inedito. Il team di Giants Software ha infatti presentato ufficialmente il suo Farming Simulator 22.!

Fulcro dell'esperienza sarà la costruzione di una propria fattoria, sia da soli sia in compagnia, grazie all'introduzione di una modalità cooperativa. Il comparto multiplayer di Farming Simulator 22, nello specifico, consentirà una collaborazione fino a 8 giocatori su tutte le console, mentre gli utenti PC, Mac e Google Stadia potranno beneficiare di un multiplayer sino a 16 giocatori.



Immancabile ovviamente la presenza di nuove colture, mappe, macchinari agricoli e marchi. Grande novità sarà inoltre la presenza in-game di veri e propri cicli stagionali, con la possibilità di vedere la neve cadere sui propri campi. L'annuncio di Farming Simulator 22 è stata accompagnata da un breve teaser trailer del gioco Giants Software, disponibile direttamente in apertura a questa news.

In questa fase, manca una data di lancio precisa per il simulatore, ma il team di sviluppo ha già reso noto che Farming Simulator 22 approderà sul mercato videoludico nel corso dell'ultimo trimestre del 2021. Numerose le piattaforme di gioco supportate dalla produzione, che si farà strada nei cataloghi di PC, PlayStation 5, Xbox Series X|S, PlayStation 4, Xbox One, Mac e Google Stadia.