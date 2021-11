Farming Simulator 22: come usare le mod su console

Farming Simulator 22 è l'ultimo capitolo della fortunata serie di Giants Software, che ci mette nei panni di un imprenditore agricolo tra gestione di campi, allevamenti e altre produzioni. Le mod ricoprono un ruolo importante nella longevità del titolo, e sono disponibili su tutte le piattaforme: ecco come usarle su console.

Le mod in Farming Simulator 22 mettono a disposizione tanti nuovi contenuti esclusivi, spesso realizzati con una cura pari a quella del gioco ufficiale. Per visualizzarle e scaricarle basta selezionare il 'Mod Hub' nella schermata iniziale del gioco, venendo così direzionati verso un denso elenco di mezzi, animali, edifici, mappe e altri strumenti che potete utilizzare sin da subito. Le mod sono divise per categorie, con classifiche apposite per le più scaricate e popolari di sempre. Si tratta di una ottima occasione per espandere l'esperienza di gioco e renderla ancora più ricca e coinvolgente sotto molti aspettii.



Al lancio del gioco le mod sono disponibili in fase di beta per poi essere progressivamente testate e sistemate in caso di problemi o conflitti con il contenuto base. Si possono inoltre sfruttare anche nella modalità multiplayer. Avete bisogno di aiuto? Ecco la guida a tutti i tipi di raccolto di Farming Simulator 22.