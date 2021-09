Farming Simulator 22: confermato il supporto al cross-play

È arrivata oggi la conferma ufficiale del pieno supporto al cross-play da parte di Farming Simulator 22, nuova iterazione della celebre serie di simulatori per PC e console.

Boris Stefan, Head of Publishing presso GIANTS Software, ha infatti dichiarato che non vi saranno barriere tra i giocatori che vogliono sperimentare insieme le modalità multigiocatore online, a prescindere dal dispositivo utilizzato. Oltre all'implementazione di questa gradita funzionalità, gli utenti troveranno nella versione finale del prodotto anche un profondo sistema di personalizzazione dell'alter ego digitale che include la possibilità di modificarne la capigliatura, di applicare accessori di vario genere e di fargli indossare abiti appartenenti a marchi di successo come Case IH, CLAAS, Fendt, John Deere, ELTEN, Engelbert Strauss e tanti altri.

Vi ricordiamo che Farming Simulator 22 arriverà sugli scaffali di tutti i negozi a partire dal prossimo 22 novembre 2021 sulle seguenti piattaforme: PC, PlayStation 5, Xbox Series X|S, PlayStation 4 , Xbox One, Mac e Google Stadia.

Avete già dato un'occhiata al primo video gameplay di Farming Simulator 22? Sulle nostre pagine trovate anche dettagli sui benefici grafici del Parallax Occlusion Mapping in Farming Simulator 22.