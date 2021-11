Farming Simulator 22 con DLSS e DLAA NVIDIA: uno sguardo alla mappa alpina nel nuovo video

Gli sviluppatori di Giants Software mostrano in video la nuova mappa alpina Erlengrat di Farming Simulator 22 e confermano il supporto del titolo, nella sua versione PC, alle tecnologie DLSS e DLAA di NVIDIA sin dal giorno di lancio.

Attraverso il DLSS della casa verde, gli appassionati di Farming Simulator che si cimenteranno nelle sfide agricole del nuovo capitolo potranno ottenere un boost prestazionale su PC equipaggiati con schede grafiche della serie GeForce RTX, aumentando la risoluzione, la qualità dell'immagine e il framerate. Il video che trovate in calce alla notizia mostra proprio una comparativa tra le versioni con o senza DLSS di Farming Simulator 22.

Quando al DLAA, Giants Software ricorda che si tratta di una tecnologia NVIDIA che sblocca una modalità anti-aliasing basata sull'intelligenza artificiale, anch'essa accessibile su GPU GeForce RTX Serie 20 o 30.

Non meno interessanti sono poi le novità delineate dall'ultimo trailer di Erlengrat, la nuova ambientazione che ricreerà un paesaggio montuoso ispirato alle regioni alpine europee. Prima di lasciarvi ai trailer in calce e in cima all'articolo, vi ricordiamo che Farming Simulator 22 uscirà il 22 novembre su PC, PS4, Xbox One, Google Stadia, PlayStation 5 e Xbox Series X/S. Qualora ve lo foste perso, qui trovate un video su allevamento e fauna selvatica di Farming Simulator 22.