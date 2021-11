Farming Simulator 22 inarrestabile su Steam: vende più di Battlefield 2042 e Cyberpunk!

Il successo coltivato con passione di Farming Simulator conquista Steam: l'ultima "esperienza contadina" di Giants Software guadagna infatti la vetta della classifica settimanale dei videogiochi più popolari della piattaforma digitale di Valve.

In base alle statistiche condivise in rete dai curatori di SteamDB e dagli analisti di settore come BenjiSales, Farming Simulator 22 risulta essere in cima alla classifica dei videogiochi più venduti su Steam nel corso dell'importante settimana del Black Friday.

Il sandbox contadino di Giants Software riesce così a battere kolossal tripla A del calibro di Battlefield 2042 e del redivivo Cyberpunk 2077, oltre a Red Dead Redemption 2 (in versione base e nella Special Edition) e a Valve Index. In classifica troviamo anche Forza Horizon 5, Horizon Zero Dawn e l'immancabile FIFA 22.

Farming Simulator 22 Battlefield 2042 Cyberpunk 2077 Red Dead Redemption 2 Valve Index Forza Horizon 5 Horizon Zero Dawn Red Dead Redemption 2 FIFA 22 Myth of Empires

A chi ci segue, ricordiamo che da qui alle ore 19:00 dell'1 dicembre è possibile risparmiare sull'acquisto di un'infinità di videogiochi PC accedendo alle offerte dei Saldi Autunnali di Steam. Qualora ve la foste persa, qui trovate la nostra recensione di Farming Simulator 22.