Farming Simulator 22: le migliori mod da scaricare

Come vuole la tradizione della serie di simulatori targati Giants Software, anche il più recente di loro supporta le creazioni degli utenti. Ecco un elenco di mod che potrebbero fare al caso vostro, installabili direttamente dalla sezione Contenuti Scaricabili che trovate nel menu iniziale di Farming Simulator 22.

Prima di iniziare, una premessa: dopo aver scaricato e selezionato una qualsiasi delle seguenti mod, è sufficiente riprendere o avviare una partita per far sì che le aggiunte risultino attive. A tal proposito, ecco una guida che spiega come usare le mod di Farming Simulator 22 su console.

Government Subsidy (PC, Mac, PS4, PS5, Xbox One e Xbox Series X/S

Sussidio municipale : 100.000 dollari all’anno.

: 100.000 dollari all’anno. Sussidio governativo: 100 milioni di dollari all’anno.

CLAAS XERION SADDLE TRAC Pack (PC e Mac)

Questa mod a opera di Realismus Modding offre la possibilità di ottenere. Posizionando particolari cartelli all’interno del vostro terreno, potrete contare su due tipi di sussidi annuali utili a guadagnare fondi da investire nella vostra attività.

Questo DLC ufficiale permette di ampliare la vostra armata di macchine agricole. Al prezzo di 3,99 € potete infatti ottenere un nuovo trattore da 462 CV, prodotto dall’azienda tedesca CLAAS e munito di quattro attrezzi KAWECO, ognuno dei quali può essere applicato al veicolo in dotazione.

FIAT 1300 DT (PC, Mac, PS4, PS5, Xbox One e Xbox Series X/S)

Questo contenuto gratuito aggiunge a Farming Simulator 22 un nuovo trattore iconico: il FIAT 1300 a doppia trazione appartenente alla serie nastro d’oro. La macchina in questione, vista la potenza da 150 CV e il suo prezzo di 58’500 euro, si prospetta come un affare per i coltivatori in cerca di un mezzo affidabile.

Cultivator Field Creator (PC e Mac)

Molto semplicemente, questa mod realizzata da Wopster consente di creare campi ad hoc per l’utilizzo di frese, vangatrici, ripuntatori ed erpici. Un buon modo per avere ogni tipo di raccolto a portata di mano.

Cutter Fix (PC e Mac)

Ideata da VertexFloat, quest’ultima mod disattiva il livellamento automatico della vostra trebbiatrice, a seconda che sia spenta o in funzione. L’ideale per chi cerca un’esperienza di gioco ancora più realistica.

