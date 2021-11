Farming Simulator 22: nasce l'Accademia con tanti tutorial per il simulatore agricolo

Dopo aver confermato il supporto di Farming Simulator 22 a DLSS e DLAA di NVIDIA, i ragazzi di Giants Software aprono un'Accademia per dare modo ai neofiti di simulazioni agricole di apprendere i "rudimenti del mestiere" prima di cimentarsi nelle complesse sfide offerte dalla loro prossima esperienza interattiva.

L'Accademia di Farming Simulator propone tutta una serie di tutorial e guide per apprendisti agricoltori, con tutte le attività da svolgere per utilizzare al meglio aratri, dissodatori, macchinari e tecniche agricole avanzate.

I giocatori che si avvicinano solo adesso a questa serie, quindi, potranno ottenere un valido aiuto tramite tutorial video e testuali suddivisi per categorie e competenze da maturare: come spiega Dannis Reisdorf di Giants Software, lo scopo ultimo degli sviluppatori è infatti quello di "offrire un valido supporto per gli agricoltori alle prime armi e accompagnarli passo passo mentre compiono i loro primi progressi con la loro fattoria".

I primi tutorial sono già disponibili sul sito ufficiale della serie: da qui a breve, verranno pubblicate diverse guide per "preparare un salvataggio", "piantare e raccogliere l'uva", "gestire un allevamento" e attività analoghe. Nel frattempo, vi ricordiamo che Farming Simulator 22 sarà disponibile dal 22 novembre su PC, PS4, Xbox One, Google Stadia, PlayStation 5 e Xbox Series X/S.