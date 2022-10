Farming Simulator 22: nuove macchine e meccaniche di gameplay con la Platinum Edition

I patiti dei trattori ruggenti di Farming Simulator 22 sono pronti ad accogliere tante altre macchine, e meccaniche di gameplay, con la Platinum Edition del 'kolossal contadino' di Giants Software.

La nuova versione dell'esperienza sandbox 'dal pollice verde' offre agli appassionati l'opportunità di scoprire elementi di gioco inediti come un demolitore idraulico, marcatori di alberi, argani e sistemi di gru a cavo.

Sempre in tema di novità, è poi impossibile non citare l'introduzione della mappa ambientata nel Pacifico Nordoccidentale e, con essa, di tantissime altre sfide di agricoltura e silvicoltura da affrontare per far prosperare la propria fattoria virtuale.

Spazio anche alla Silverrun Forest, un'ambientazione open world con oltre 20.000 alberi con numerosi contratti da svolgere utilizzando, appunto, gli argani e i sistemi di gru a cavo inediti. Il lancio della Platinum Edition è atteso per il 15 novembre su PC, PS4, Xbox One, PlayStation 5 e Xbox Series X/S. Giants Software esorta gli appassionati a non lasciarsi scappare il Season Pass Year 1, che include l'espansione Platinum e tutti i contenuti bonus proposti fino ad oggi dagli sviluppatori.