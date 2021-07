Farming Simulator 22: nuovi dettagli sui benefici grafici del Parallax Occlusion Mapping

Gli sviluppatori di Giants Software si affacciano sulle pagine del loro blog ufficiale per discutere dei benefici apportati dall'adozione del GIANTS Engine 9, il nuovo motore grafico adottato per elevare l'esperienza visiva di Farming Simulator 22.

Come descritto dalla software house svizzera, uno dei benefici del nuovo motore grafico proprietario sarà l'implementazione del Parallax Occlusion Mapping, una tecnica che verrà applicata in Farming Simulator per aumentare il livello di dettaglio del terreno e delle altre superfici del gioco.

Nell'illustrare il Parallax Occlusion Mapping, il team di Giants Software spiega che si tratta di una tecnologia grafica che aumenta i dettagli di una superficie ingame per darle profondità, ad esempio attraverso la creazione dei solchi lasciati nel terreno dagli pneumatici di un veicolo. La tecnica in questione, ammirata in altri videogiochi, contribuisce ad aumentare le prestazioni permettendo agli sviluppatori di ridurre la complessità geometrica di un modello 3D senza rinunciare ai dettagli come la profondità della ghiaia su una strada o il rilievo dei mattoni di un muro.

L'adozione di questa soluzione grafica dovrebbe perciò migliorare in maniera sensibile l'esperienza visiva di Farming Simulator 22 su tutte le piattaforme su cui verrà attivato il Parallax Occlusion Mapping. In attesa di ricevere ulteriori chiarimenti sulla grafica e sui contenuti del titolo, vi rimandiamo all'ultimo Cinematic Trailer di Farming Simulator 22 che ne fissa l'uscita per il 22 novembre su PC, PS4, Xbox One, Google Stadia, PlayStation 5 e Xbox Series X/S.