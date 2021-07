Farming Simulator 22: passione per l'agricoltura nel primo video gameplay

GIANTS Software ha mostrato in anteprima mondiale il gameplay di Farming Simulator 22, il nuovo esponente della nota serie di simulazione agricola che farà il suo ritorno a partire dal prossimo 22 novembre 2021 su PC, PS5, PS4, Xbox Series X/S, Xbox One e Google Stadia.

Farming Simulator 22 promette di rendere l'esperienza di gioco ancora più realistica ed immersiva rispetto alle precedenti iterazioni del brand, facendoci assaggiare in maniera sempre più credibile la vita da agricoltori. Saranno presenti numerosi veicoli, come mietitrebbie e trattori, per tenere curati i nostri campi rendendoli sempre più produttivi. Diversi saranno i contenuti del nuovo gioco: Farming Simulator 22 includerà gli Stati Uniti ed offrirà anche i cicli stagionali. Il titolo sarà inoltre realizzato con un nuovo motore grafico, il GIANTS Engine 9 pensato appositamente per questa nuova iterazione del franchise. Grazie a questo nuovo motore, gli sviluppatori hanno in precedenza fornito dettagli sui benefici grafici del Parallax Occlusion Mapping di Farming Simulator 22, una tecnica che consentirà di aumentare in maniera considerevole il livello di dettaglio di ogni terreno e superficie per il massimo realismo.

Ricordiamo infine che Farming Simulator 22 verrà messo in vendita anche attraverso una particolare Collector's Edition: oltre alla presenza del gioco standard, di 2 poster, di 24 adesivi e di nuovi tutorial di modding, i fan riceveranno anche un faro per trattori di alta qualità, che lampeggerà in sincronia con le luci dei mezzi agricoli inclusi nel titolo.