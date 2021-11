Farming Simulator 22: prenotalo da GameStop, disponibile anche la Collector's Edition

Farming Simulator 22 è disponibile in preordine da GameStop in versione Standard per PC e console e in edizione speciale Collector's Edition per PC. Una buona occasione per effettuare il preorder in vista del lancio previsto per il 22 novembre.

Le versioni PS4, PS5 e Xbox di Farming Simulator 22 costano 50.98 euro mentre la versione PC ha un prezzo di 40.99 euro, da GameStop inoltre trovate la Collector's Edition di Farming Simulator 22 a 69.99 euro, la Limited Edition include:

Tre Poster A2

Luce Lampeggiante USB

24 adesivi dei marchi dei mezzi agricoli

Tutorial video per modding

Il gioco Farming Simulator 22

Ogni copia del gioco include il DLC CLAAS XERION SADDLE TRAC Pack con CLAAS XERION 4200 SADDLE TRAC, KAWECO XERION SADDLE TRAC Tanker, KAWECO XERION SADDLE TRAC Semi-Trailed Tanker, KAWECO OPTI-JECT 800 e KAWECO Front-Unit.

Farming Simulator 22 è atteso per il 22 novembre in Italia, il preordine da GameStop vi garantirà la consegna al day one, potrete dunque iniziare a giocare nel giorno del lancio senza ulteriori attese. Farming Simulator 22 supporta il cross play e dunque sarà possibile giocare con gli amici indipendentemente dalla piattaforma posseduta.