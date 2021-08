Farming Simulator 22: la presentazione del CLAAS TRION è in realtà aumentata!

Dopo aver discusso dei benefici del Parallax Occlusion Mapping in Farming Simulator 22, i ragazzi di Giants Software e i vertici di CLAAS, celebre produttore di macchinari agricoli, annunciano il TRION 750 TERRA TRAC con una singolare presentazione in Realtà Aumentata.

Con TRION, il prossimo capitolo della serie simulativa di Giants potrà vantare il nuovissimo modello di punta nella classe delle mietitrebbie compatte e, grazie alla realtà aumentata, i fan possono dare già una prima occhiata al modello poligonale della mietritrice che entrerà a far parte del garage virtuale di Farming Simulator 22 sin dal lancio.

Gli appassionati potranno scegliere fra tre diverse versioni della mietitrebbia, ciascuna delle quali sarà equipaggiata con la cingolatura TERRA TRAC studiata per proteggere il terreno e, quindi, massimizzare la resa del proprio raccolto.

L'anteprima AR del CLAAS TRION 750 TERRA TRACK consente ai fan di incorporare la mietitrebbia nel proprio ambiente con l'ausilio di uno smartphone o di un tablet. Il modello in realtà aumentata di questa nuova machina agricola ad alte prestazioni può essere generato tramite il codice QR ottenibile sul sito ufficiale di Farming Simulator: vi lasciamo in link in calce alla notizia insieme alla galleria immagini che immortala la mietitrice con il motore grafico GIANTS Engine 9. Il lancio di Farming Simulator 22 è previsto per il 22 novembre su PC, PS4, Xbox One, Google Stadia, PlayStation 5 e Xbox Series X/S.