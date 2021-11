Farming Simulator 22, è record per la serie: 1.5 milioni di copie nella prima settimana

Farming Simulator 22 è partito alla grande durante la sua prima settimana, riuscendo a stabilire un nuovo record per la serie di simulazione agricola curata da Giants Software. Parliamo di 1.5 milioni di copie vendute all'esordio, con il titolo che rimane stabilmente tra i prodotti più venduti su Steam.

Si tratta di un successo di incredibile importanza per Giants Software, che per la prima volta si è lanciata in un percorso di self-publishing proprio con Farming Simulator 22. Un modo per riuscire ad espandere ed interconnettere la propria utenza è stato quello di attivare il cross-play tra tutte le piattaforme di riferimento.

"Sono così orgoglioso del team e dell'ambiente prospero in cui sta crescendo", ha dichiarato Christian Ammann, CEO di Giants Software. "Essere in grado di costruire con successo strutture internazionali per trasferire una serie già enorme come Farming Simulator in un marchio autopubblicato con nuove motivazioni non era per niente scontato. La grande collaborazione con i nostri partner ha assicurato un lancio fantastico".

Farming Simulator 22 è disponibile ora su PC, PlayStation 5, Xbox Series X|S, PlayStation, Xbox One e Google Stadia. Gli agricoltori virtuali possono trovare nel titolo la simulazione agricola più autentica e fedele nella storia del franchise, come sottolineato all'interno della nostra Recensione di Farming Simulator 22.