Farming Simulator 22: quali sono i requisiti di sistema?

Fresco d’uscita, Farming Simulator 22 si è già distinto dalle passate iterazioni della serie di Giants Software, sia per le novità introdotte nel gameplay sia per le varie migliorie tecniche (a tal proposito, ecco i benefici portati dal Parallax Occlusion Mapping in Farming Simulator 22). Ma quali sono i requisiti di sistema della sua versione PC?

Prima di mostrarveli, ricordiamo che i seguenti requisiti non coprono tutte le possibili configurazioni del vostro sistema, pertanto non è da escludere la possibilità che si verifichino problemi inaspettati.

Requisiti minimi Farming Simulator 22

Sistema operativo : Windows 10 Home (x64)

: Windows 10 Home (x64) Processore : Intel Core i5-3330, AMD FX-8320 o migliore

: Intel Core i5-3330, AMD FX-8320 o migliore Memoria : 8 GB di RAM

: 8 GB di RAM Scheda grafica : GeForce GTX 660, AMD Radeon R7 265 o migliore (minimo 2GB VRAM)

: GeForce GTX 660, AMD Radeon R7 265 o migliore (minimo 2GB VRAM) DirectX : Versione 11

: Versione 11 Spazio d’archiviazione: 35 GB liberi

Requisiti consigliati Farming Simulator 22

Sistema operativo : Windows 10 Home (x64)

: Windows 10 Home (x64) Processore : Intel Core i5-5675C, AMD Ryzen 5 1600 o migliore

: Intel Core i5-5675C, AMD Ryzen 5 1600 o migliore Memoria : 8 GB di RAM

: 8 GB di RAM Scheda grafica : GeForce GTX 1060, Radeon RX 570 o migliore (minimo 6GB VRAM)

: GeForce GTX 1060, Radeon RX 570 o migliore (minimo 6GB VRAM) DirectX : Versione 11

: Versione 11 Spazio d'archiviazione: 35 GB liberi

