Farming Simulator 22 si rinnova: nuovi costruttori e trattori nell'espansione di novembre

Attraverso un post sul PlayStation Blog, GIANTS Software, lo studio di sviluppo di Farming Simulator 22, ha svelato i prossimi contenuti in arrivo sul titolo di gestione agricola.

Gli sviluppatori hanno annunciato innanzitutto che il gioco riceverà una nuova espansione. Questo pacchetto potrà essere acquistato singolarmente oppure tramite la nuova Platinum Edition del gioco, in uscita il 15 Novembre 2022.

Le nuove aggiunte del gioco introdurranno dei nuovi costruttori tra cui Volvo, in virtù di una partnership ufficiale sancita di recente. Verranno quindi aggiunti 40 nuovi veicoli, per un totale di 500 macchine a disposizione del giocatore; ci sarà spazio poi anche per nuovi contratti e nuove meccaniche di gioco su cui, al momento, sappiamo poco o nulla.

Ancora, Farming Simulator 22 si arricchirà con una nuova mappa: la Silverrun Forest, ispirata alle forste del nord-ovest del Pacifico.

Non è un mistero che GIANTS Software punti molto sul gioco. Infatti, Farming Simulator 22 è salito a quota 3 milioni di copie vendute a Gennaio, di cui la metà solo nella prima settimana di uscita.

Il titolo ha puntato molto sull'offrire una esperienza completa e improntata sulla simulazione, come vi abbiamo anticipato nella nostra recensione di Farming Simulator 22. Il gioco, ve lo ricordiamo, è attualmente disponibile per PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One e X, Xbox Series S|X, PC e Stadia.