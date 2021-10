Farming Simulator 22: nuovi screenshot svelano meccaniche di gioco inedite

Il team di sviluppo di Farming Simulator 22 ha deciso di svelare al pubblico una serie di meccaniche di gameplay mai viste prima nella serie e grazie alle quali le possibilità offerte dal titolo saranno ancora più numerose.

Parliamo nello specifico delle seguenti funzionalità extra che rendono il prodotto più realistico ed immersivo: la pacciamatura, la raccolta di pietre e la rullatura del terreno. La prima dell'elenco consiste in un'operazione solitamente utilizzata da chi si dedica all'agricoltura o al giardinaggio tramite la quale si ricopre il terreno con uno strato di materiale organico, così che si impedisca alle erbacce di crescere mantenendo al contempo il suolo umido. Per evitare poi che le macchine si danneggino durante il lavoro, i giocatori potranno dissotterrare le rocce tramite l'uso di diversi macchinari in base alle loro dimensioni. Vi è infine la rullatura, procedura che dopo la semina permette di spingere sotto il terriccio i semi con l'ausilio di un rullo compressore o di un trattore.

Prima di lasciarvi alle nuove immagini del gioco, vi ricordiamo che il suo arrivo sugli scaffali di tutti i negozi è fissato al prossimo 22 novembre 2021 sulle seguenti piattaforme: PC, PlayStation 5, Xbox Series X|S, PlayStation 4 , Xbox One, Mac e Google Stadia.

Sapevate che Farming Simulator 22 supporterà il cross-play?