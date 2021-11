Farming Simulator 22 supporta il cross play su PC, PlayStation e Xbox?

L’ultima iterazione di Farming Simulator 22, il gestionale agricolo per antonomasia, è disponibile per Mac, PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S e Google Stadia. Vista la possibilità di giocare in multiplayer su ognuno di questi sistemi, è possibile collegarsi ai possessori di altre piattaforme? Ecco la risposta a questa domanda.

Oltre a offrire la chance di unirvi ai possessori di qualunque versione del titolo, il comparto multiplayer di Farming Simulator 22 mette a disposizione due modalità: una pensata per chi vuole condividere soltanto la mappa di gioco e l’altra per chi desidera avviare un’azienda in gruppo. Esistono tuttavia delle differenze e alcune limitazioni che è il caso di specificare. Ecco quali.

Tutti i giocatori possono comunicare tramite la chat vocale , ma solo i possessori di Mac e PC hanno accesso a quella di testo.

, ma solo i possessori di Mac e PC hanno accesso a quella di testo. Il limite massimo di giocatori che possono unirsi in una partita è pari a 16, a patto che l’host stia giocando da Mac o PC.

che possono unirsi in una partita è pari a 16, a patto che l’host stia giocando da Mac o PC. Se l’host della lobby gioca da console, il limite di giocatori scende a 6.

