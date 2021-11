Farming Simulator 22: il nuovo trailer ci porta nel sud della Francia

Con il nuovo trailer di Farming Simulator 22 i ragazzi di Giants Software ci portano ad Haut-Beyleron in Francia, una delle tre mappe del gioco dove gli contadini virtuali potranno praticare l'agricoltura, la zootecnia e la silvicoltura.

Trattori che ruggiscono, api che ronzano e motoseghe che sferragliano: questa nuova mappa, ispirata alle incantevoli aree mediterranee del sud della Francia (Nouvelle-Aquitaine, Provenza-Alpi-Costa Azzurra e Beynac-et-Cazenac) è l'ideale per coltivare rigogliosi vigneti e uliveti (le nuove colture che saranno introdotte in Farming Simulator 22) per produrre succo d'uva, uvetta e olio d'oliva. I paesaggio offerto dalla mappa, con il suo castello antico e molti altri luoghi d'interesse, incentiverà inoltre i giocatori all'esplorazione.

La mappa dell'Haut-Beyleron offrirà 48 campi coltivabili di varie forme e dimensioni, con la possibilità di crearne altri. Grazie alle nuove catene di produzione, i giocatori potranno estendere la loro attività per creare un impero commerciale. Più contadini virtuali potranno occupare posizioni diverse sulla mappa e cooperare tramite la modalità multiplayer multipiattaforma.

Prima di lasciarvi alla visione del trailer e agli screenshot, vi ricordiamo che Farming Simulator 22 uscirà il 22 novembre per PC, Mac, PlayStation 5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One e Google Stadia. Già che ci siete, date anche un'occhiata al trailer di Farming Simulator 22 ambientato ad Elmcreek, un'altra area di gioco.