Farming Simulator 22: l'ultimo trailer svela la data di lancio e le nuove colture

Con un nuovo trailer, i ragazzi di Giants Software hanno svelato che Farming Simulator 22 uscirà il 22 novembre per PC, Mac, PS4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S e Google Stadia.

Nella vita reale le nuove generazioni di agricoltori seguono le orme di quelle che le hanno precedute, e il nuovo trailer cinematografico di Farming Simulator 22 gioca proprio su questo mostrando un padre e una figlia che lavorano insieme sul campo, sfidando la neve per poi godersi la gratificante raccolta dell'uva. Questa storia emozionante rivela anche Mack Trucks come un nuovo marchio agricolo presente nel gioco e mostra l'iconico Super-Liner in azione.

L'annuncio della data di lancio è anche servito come pretesto per svelare che gli agricoltori virtuali avranno a disposizione nuovi tipi di coltivazioni, tra cui il sorgo. Grazie alla nuova funzionalità delle catene di produzione, potranno piantare e raccogliere uva per produrre deliziosi succhi e olive per produrre olio di alta qualità. Con l'introduzione di nuove colture nasce anche la necessità di nuovi tipi di macchine agricole, pertanto Farming Simulator 22 offrirà anche la vendemmiatrice New Holland Braud 9070L.

Prima di lasciarvi alla visione del filmato, segnaliamo che in calce a questa notizia trovate anche alcuni screenshot e le cover ufficiali del gioco.