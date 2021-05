Farming Simulator 22 verrà svelato al FarmCon di luglio

Il publisher e sviluppatore Giants Software ha annunciato l'evento online FarmCon 2021 in programma dal 21 al 23 luglio, in questa occasione la compagnia toglierà i veli a Farming Simulator 22, nuovo episodio della celebre serie agreste.

Farming Simulator 22 includerà varie nuove funzionalità e migliorie legate al comparto tecnico, Giants Software svelerà al FarmCon le novità legate ai cicli stagionali e mostrerà la mappa e i nuovi contenuti che arriveranno nel prossimo episodio, durante lo show ci sarà spazio per sessioni di Q&A, interviste e altre attività con il pubblico online che potrà interagire con il team di sviluppo e con gli altri membri della community collegati ai canali ufficiali Twitch e Discord.

"Siamo entusiasti di presentare il nostro primo gioco auto-pubblicato alla FarmCon", ha dichiarato Christian Ammann, CEO di Giants Software. "Anche se ci sarebbe piaciuto rivedere di persona i nostri fan e i nostri partner, coglieremo l'occasione per raggiungere il maggior numero possibile di fan di Farming Simulator e per mostrare il nostro nuovo gioco al mondo intero."

Farming Simulator 22 è atteso per la fine dell'anno su PC Windows, PlayStation 5, Xbox Series X|S, PlayStation 4 e PS4 PRO, Xbox One e Xbox One X, Mac e Google Stadia.