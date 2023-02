Farming Simulator 23 chiama a 'raccolta' i fan su Switch e mobile: ecco tutte le novità

Di ritorno dalla ricca dimensione di Farming Simulator 22 Platinum Edition, i fan della serie di gestionali contadini vengono 'chiamati a raccolta' da Giants Software per celebrare l'annuncio ufficiale di Farming Simulator 23.

Il prossimo capitolo dell'esperienza free roaming di Giants Software sarà foriera di novità e sorprese, migliorie e ottimizzazioni che interesseranno ogni aspetto dell'opera. In Farming Simulator 23 troveremo più di 100 veicoli autentici, con macchinari e attrezzature di produttori come Case IH, CLAAS, DEUTZ-FAHR, Fendt, John Deere, KRONE, Massey Ferguson, New Holland, Valtra e molti altri.

Nel titolo verranno implementate anche delle nuove meccaniche di gioco che consentiranno agli utenti di gestire diverse catene di produzione, grazie alle quali sarà possibile dedicarsi in contemporanea ad attività come la raccolta del grano e la vendita del panne oppure il taglio del legno e la creazione dei mobili. Sarà inoltre possibile arare e togliere le erbacce dai campi.

In Farming Simulator 23 verranno ampliate anche le dinamiche di gameplay legate alla gestione della fattoria, con l'aggiunta di polli, mucche, cavalli, maiali e pecore. I contadini virtuali saranno poi felici di sapere che in FS23 sarà possibile dedicarsi a 14 tipologie inedite di raccolti come uva, olive e sorgo, per poi fare una passeggiata alla ricerca di oggetti da collezione o godersi semplicemente la visione dei cambi stagionali dei paesaggi inediti di Amberstone e Neubrunn.

Il lancio di Farming Simulator 23 è fissato per il 23 maggio su Nintendo Switch, Google Play e App Store per dispositivi Android e iOS.