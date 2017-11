Farming Simulator arriva su Nintendo Switch, pubblicato il trailer di lancio

è disponibile da oggi 7 novembre sulla nuova console della casa di Kyoto. La celebre serie ha già conquistato milioni di giocatori con il passare degli anni e oggi arriva anche sulla piattaforma ibrida di Nintendo.

Farming Simulator Nintendo Switch Edition mette a disposizione dei giocatori un enorme livello di gioco open world pieno di attività agricole da svolgere e con centinaia di acri di terreno da esplorare sia da casa che in movimento. Utilizza più di 250 veicoli e attrezzi agricoli autentici di oltre 75 case produttrici tra cui brand come Challenger, Fendt, Massey Ferguson e Valtra. Ovunque tu sia, potrai facilmente provvedere al tuo raccolto, prenderti cura del bestiame e intraprendere la selvicoltura per poi trasportare i propri prodotti con camion o treni e venderli, in modo da creare la tua fattoria da sogno!

Sia che tu voglia giocare per giusto un paio di minuti o per più ore di fila, la Nintendo Switch Edition ti permette di vivere Farming Simulator ovunque tu sia! Grazie all’ultima console Nintendo potrai giocare comodamente sulla TV dal divano di casa, per poi continuare la partita in movimento!

Farming Simulator Nintendo Switch Edition presenta anche una nuova e intuitiva interfaccia touch: con un semplice tocco dello schermo sarai sempre in grado di accedere in modo efficiente alle informazioni necessarie per gestire al meglio la tua fattoria