Farming Simulator League: il 'lato contadino degli eSport' torna agli eventi in presenza

Mentre cresce la curiosità dei patiti del genere per le novità di gameplay di Farming Simulator 22, i ragazzi di Giants Software festeggiano il ritorno agli eventi in presenza annunciando il programma eSport della prossima Stagione di Farming Simulator League.

Lo sviluppatore e publisher della nota saga di "simulazioni contadine" annuncia così di essersi attivata per organizzare in Baviera (Germania) i prossimi due tornei della Farming Simulator League (FSL) in osservanza delle disposizioni sulla sicurezza.

Il primo di questo eventi eSport si terrà tra il 14 e 15 agosto a Erlangen nel GIANTS Studios, con una serie di sfide tra i migliori team della FSL per delineare la classifica e, quindi, i premi da assegnare.

Il secondo torneo si terrà invece presso la sede di Allgäu Rudolf Hörmann GmbH & Co. KG, una celebre impresa di costruzioni agricole e commerciali che fornirà l'accesso a un'area espositiva ampia per garantire il massimo comfort degli spettatori e dei partecipanti alla competizione. Le fasi finali dei tornei della FSL verranno trasmesse e commentate in diretta a partire dalle ore 10:00 italiane di domenica 15 agosto e domenica 12 settembre, con streaming organizzati sui canali Twitch e YouTube di GIANTS Software.

Per quanto concerne invece il prossimo capitolo della serie, vi ricordiamo che Farming Simulator 22 sarà disponibile dal 22 novembre su PC, PS4, Xbox One, Google Stadia, PlayStation 5 e Xbox Series X/S.