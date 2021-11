Farming Simulator, un successo coltivato con passione: ripercorriamo l'ascesa della serie!

Il percorso compiuto da Farming Simulator rappresenta una incredibile storia di successo, legata ad un concept sul quale inizialmente nessuno era intenzionato a scommettere.

Soltanto i due creatori, Christian Amman e Stefan Geiger, erano convinti delle potenzialità di un videogioco che simulasse in maniera dettagliata la vita contadina. E avevano ragione. Nel giro di pochi anni, la serie di Farming Simulator si è infatti trasformata nella parabola ascendente di una produzione completamente indipendente, in grado con la sua formula di conquistarsi migliaia di appassionati in poco tempo.

Dal primo Farming Simulator 2008, al più recente Farming Simulator 22, ora disponibile su PC e console, il team di Giants Software ha costantemente espanso i confini dell'IP, introducendo in ogni nuovo capitolo funzionalità sempre più avanzate. Tra opzioni multiplayer che contano ora anche sul supporto al cross-play, nuove tipologie di raccolti, calendari stagionali e supporto alle Mod, l'universo di Farming Simulator è molto più sfaccettato di quanto non potrebbe apparire ad un primo sguardo.



Per accompagnarvi alla scoperta dei campi coltivati più famosi del mondo videoludico, abbiamo realizzato un ricco video dedicato alla storia di Farming Simulator. Presente in apertura a questa news e sul Canale YouTube di Everyeye, il filmato è già disponibile: buona visione!