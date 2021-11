Farming Simulator vs Battlefield: i campi coltivati vincono sui campi di battaglia!

Il successo di Farming Simulator 22 su Steam non accenna a rallentare. Dopo aver messo a segno un volume di vendite superiore a quello di Cyberpunk 2077 e Battlefield 2042, il titolo torna a confrontarsi con lo shooter di EA.

Stando agli ultimi dati condivisi dal portale Steam DB, la community dell'opera di Giants Software avrebbe infatti ormai superato quella del nuovo capitolo della serie DICE. In particolare, nel corso delle ultime ore, Farming Simulator 22 ha potuto vantare ben 93.782 utenti attivi in contemporanea, a fronte dei 46.435 soldati virtuali impegnati in combattimenti su Battlefield 2042. Anche considerando le ultime 24 ore, lo shooter risulta inferiore al simulatore agricolo, con 53.053 giocatori attivi nello stesso momento.



Anche ampliando ulteriormente il quadro, possiamo verificare come i campi da coltivare di Farming Simulator 22 stiano riuscendo a tenere ampiamente testa ai campi di battaglia di Battlefield 2042. Dal momento del lancio, lo shooter di EA ha infatti fatto registrare un picco di 105.397 giocatori attivi in simultanea. Il valore, di tutto rispetto, è stato però già superato dal simulatore di Giants Software, con ben 105.636 agricoltori al lavoro nello stesso momento!



Evidentemente, è bene ricordare che la versione PC di Battlefield 2042 è disponibile anche su Origin, dunque non solo entro i confini di Steam, ma tali numeri restano ad ogni modo rilevanti per comprendere la portata del fenomeno generato dall'ultimo capitolo della serie di Farming Simulator.