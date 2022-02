Farming Tales: gli agricoltori italiani supportano l'Ucraina vendendo un NFT

Sono diverse le aziende videoludiche che hanno scelto di adoperarsi per supportare i cittadini ucraini in fuga dopo l'invasione della Russia. CD Projekt, ad esempio, ha donato 200 mila dollari, mentre i ragazzi italiani responsabili di Farming Tales, un interessante progetto agrario basato su blockchain, hanno creato un NFT per beneficenza.

A partire da oggi sul marketplace NeftyBlock è possibile trovare la skin "No War" per Frank, un NFT mediante il quale la start-up Nodo42 intende supportare i propri "amici ucraini". Al momento la skin viene venduta al prezzo di 16,91 WAX, che al cambio corrispondono a 5 dollari. Il team di Farming Tales invierà tutti i proventi a Leonid e Valentina, anche conosciuti come VetCrew, due veterinari di Odessa che hanno scelto di non lasciate la città per accogliere tutti gli animali che le persone in fuga non hanno potuto portare con loro. Per maggiori informazioni, il team invita a consultare il profilo Instagram di VetCrew.

Per chi non lo sapesse, Farming Tales è un progetto basato su WAX, una blockchain green che compensa le emissioni di anidride carbonica prodotte, realizzato dagli italiani di Nodo42. Il gioco, ancora tutto da sviluppare, nasce dal filone scavato da Farmville per offrire un'esperienza agraria dove i giocatori, oltre ad allevare animali digitali, possono anche acquistare sotto forma di NFT arnie e appezzamenti di terra reali. Avete letto bene: i ragazzi di Nodo42 sono in realtà degli agricoltori, e per ogni NFT acquistato possono incrementare la loro produzione e ricompensare gli acquirenti con prodotti reali sotto forma di barattoli di miele e zafferano! In altre parole, Farming Tales punta a collegare gli NFT (beni digitali con certificato di proprietà) con il mondo vero.