FarmVille 3: un mare di cuccioli nel video che celebra il lancio su iOS e Android

Le fucine digitali di Zynga sfornano il video di lancio di FarmVille 3 per festeggiare l'avvenuta pubblicazione su iOS e Android del nuovo capitolo di questa iconica serie di esperienze sim life venata di elementi gestionali.

A dodici anni dall'approdo su browser di FarmVille, e dopo oltre 700 milioni di download, il terzo capitolo della serie promette di tuffarci in un "nuovo e meraviglioso mondo, con tantissimi personaggi e divertenti animali da accudire".

Il completo restyling grafico di FarmVille 3 sarà la perfetta rappresentazione delle novità previste sul fronte dei contenuti e, quindi, del gameplay, a cominciare dalla possibilità di adottare, nutrire e allevare i cuccioli di oltre 150 specie diverse di animali, con ricompense specifiche per gli allevatori come lana e burro da utilizzare per ottenere più risorse nei miglioramenti della fattoria.

Sempre sul fronte dei contenuti, è poi impossibile non citare la presenza di 30 personaggi con specialità uniche, come cucinare, pescare, tagliare la legna e creare vari oggetti con cui gestire e potenziare la fattoria digitale. Il nuovo engine propone anche un sistema meteorologico che spinge gli utenti a tenere conto delle condizioni del tempo per gestire la produzione del raccolto, migliorare le battute di pesca e guadagnare più monete con le risorse ottenute. A questo si aggiungerà poi uno stratificato sistema di customizzazione dell'esperienza di gioco, con tantissimi oggetti ed elementi con cui personalizzare l'aspetto del proprio alter-ego, della sua fattoria e delle aree limitrofe.

Si potrà inoltre cooperare con il vicinato per scambiare beni e partecipare ad eventi speciali di decorazione. In calce e in cima alla notizia trovate le immagini e il video di lancio di FarmVille 3, disponibile da oggi 4 novembre su iOS e Android come app free to play da scaricare gratis su App Store e Google Play.