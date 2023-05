Farsiders: l'action cyberpunk sulle leggendeArturiano conquista Kickstarter

Gambit Ghost Studio celebra il successo della campagna Kickstarter di Farsiders: la raccolta fondi avviata per finanziare l'avventura hack 'n' slash che rivisita le leggende Arturiane in chiave cyberpunk si conclude nel migliore dei modi, dopo aver superato in sole 24 ore l'obiettivo minimo fissato dagli sviluppatori.

Per celebrare il successo del crowdfunding di Farsiders, gli autori di questo interessante progetto esortano tutti i backer che hanno partecipato alla campagna di raccolta fondi a prepararsi per la partenza dell'Alpha Testing, prevista per l'8 maggio e destinata a concludersi il 14 maggio.

Il nuovo progetto degli studi Gambit Ghost immerge i patiti del genere in un'avventura narrativa ambientata in una dimensione cyberpunk futuristica con grafica stilizzata, dove i viaggi nel tempo e la magia sono due degli elementi centrali della trama.

Nel corso della campagna principale, i giocatori possono incontrare eroi leggendari e fare sfoggio delle abilità del proprio alter-ego sfruttando gli equipaggiamenti cyber-fantasy e attingendo a Carte Abilità piene di incantesimi devastanti.

L'utilizzo di queste Carte speciali consente agli utenti di attingere alla Magia ancestrale di Tellune per moltiplicare la forza d'attacco delle armi sci-fi Spectek, ciascuna contraddistinta da numerosi accessori customizzabili per conferirgli ulteriori potenziamenti e 'modificatori ludici'. La campagna principale di Farsiders prevede delle sfide con i boss e tantissime battaglie contro oltre 30 tipologie diverse di nemici.

La commercializzazione di Farsiders è attesa più avanti nel 2023 su PC. Fateci sapere che cosa ne pensate di questo hack 'n' slash con visuale dall'alto dando un'occhiata alle immagini e al video che trovate in cima e in calce alla notizia.