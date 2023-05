Farworld Pioneers su PC, console e Game Pass: il 'Terraria spaziale' ha la sua videoguida

Mancano pochi giorni al lancio di Farworld Pioneers su PC e Game Pass, e così i ragazzi di Igloosoft ci aiutano a familiarizzare con l'esperienza di gioco offerta da questa interessante avventura free roaming in stile Terraria pubblicando una 'Videoguida alla Sopravvivenza' piena di dettagli.

Il filmato dimostrativo confezionato dal team di Igloosoft ci tuffa nelle atmosfere sci-fi di questo sandbox edito da TinyBuild che calerà i patiti del genere nei panni di un esploratore spaziale. Il compito affidato al nostro intrepido alter-ego non sarà dei più semplici: nei panni del nostro avventuriero dovremo infatti esplorare dei pianeti alieni per creare, gestire e approntare le difese di una base destinata ad accogliere i suoi primi coloni.

L'universo in pixel art creato dagli sviluppatori indie prende spunto da Terraria per edificare un'impalcatura ludica e contenutistica che promette di essere particolarmente solida, merito del profondo sistema di crafting che ci permetterà di fabbricare un'infinità di armi, equipaggiamenti, oggetti consumabili e strutture modulari per costruire le basi.

Il lancio di Farworld Pioneers è previsto per domani, martedì 30 maggio, su PC, Xbox One, Xbox Series X|S e nel catalogo di Xbox e PC Game Pass, con le versioni PS4 e PlayStation 5 destinate ad approdare su PS Store il prossimo 14 luglio. Date un'occhiata alla videoguida alla sopravvivenza di Farworld Pioneers e fateci sapere con un commento che cosa ne pensate di questo sandbox a tinte sci-fi che pesca a piene mani da Terraria, Starbound e titoli affini.