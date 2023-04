Farworld Pioneers: il 'Terraria spaziale' arriva su PC, console e Game Pass

Mentre cresce l'attesa della community verdecrociata per il reveal della seconda ondata di videogiochi in arrivo su Game Pass ad aprile, il catalogo del servizio in abbonamento di Microsoft si espande per fare spazio a un interessante sandbox sci-fi che verrà lanciato a maggio.

TinyBuild e Igloosoft hanno infatti annunciato Farworld Pioneers, un'avventura free roaming ad ambientazione fantascientifica che trae ispirazione da opere come Terraria e Starbound (qui trovate la nostra recensione di Terraria).

Il titolo promette di offrire ai patiti del genere un'esperienza sci-fi piena di colpi di scena: il compito dei giocatori è quello di esplorare dei pianeti alieni per creare, gestire e difendere delle colonie in solitaria o in compagnia dei propri amici in multiplayer.

Sin dal lancio, Farworld Pioneers darà accesso a un microcosmo interattivo dove poter collaborare pacificamente con gli altri giocatori alla costruzione delle colonie o cimentarsi in una serie di battaglie multiplayer tra fazioni in guerra per il controllo delle risorse minerarie dei mondi alieni. Nel corso dell'avventura sandbox sarà possibile fabbricare un'infinità di strutture architettoniche, armi e oggetti, per poi dedicarsi alle operazioni di scavo nel sottosuolo alieno e alla coltivazione delle piante aliene più adatte alla realizzazione delle pietanze e dei consumabili più adatti al proprio stile di gioco.

La commercializzazione di Farworld Pioneers è prevista per il 30 maggio su PC, PS4, Xbox One, PlayStation 5 e Xbox Series X|S, con ingresso immediato nel catalogo di Xbox e PC Game Pass.