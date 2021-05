Far Cry 6 finalmente in azione: le impressioni sul gameplay nella nostra videoanteprima

Dopo tanta attesa, Ubisoft ha finalmente mostrato mostrato Far Cry 6 in azione, svelandone la storia, il setting e le meccaniche di gameplay distintive della produzione. Tra rivoluzioni, personaggi autoritari e isole caraibiche, ecco le nostre prime impressioni.

Direttamente dal paradiso caraibico di Yara, le prime sequenze di gameplay di Far Cry 6 hanno infatti svelato la natura della nuova produzione targata Ubisoft, un gioco "fedele alla linea" che non manca di aggiungere qualche importante novità. La lotta per la libertà guidata da Dani Rojas e dal fronte Libertad contro il temibile dittatore Anton Castillo farà da intreccio narrativo alle scorribande cui la longeva serie ci ha da sempre abituato: un open world in prima persona che rimane in equilibrio tra la leggerezza di un arcade e momenti più o meno plausibili, il tutto condito da situazioni sempre diverse.

Tra le novità di gameplay vale la pena segnalare che per la prima volta nella saga, sarà possibile passare inosservati negli insediamenti e nelle strade di Esperanza (la capitale dell'isola) rinfoderando l'arma così da consentire la libera esplorazione delle varie zone. Prima di lasciarvi al filmato, vi ricordiamo che sulle pagine di Everyeye potete trovare la nostra ricca anteprima di Far Cry 6 a cura di Francesco Fossetti.