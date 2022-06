Il fascino degli indie: J-Ax spiega It Takes Two a Fedez da genitore

Nelle Tendenze di YouTube Italia, al momento in cui scriviamo, c'è un podcast in cui J-Ax e Fedez conversano sull'importanza di It Takes Two. Da appassionati di videogiochi, quest'affermazione potrebbe farvi un po' strano, ma le dichiarazioni di J-Ax potrebbero farvi scendere qualche lacrimuccia sul volto.

Al minuto 58:00 della puntata 95 del podcast Muschio Selvaggio, pubblicata il 27 giugno 2022 su YouTube, inizia la spiegazione di J-Ax: "Un gioco bellissimo che ti consiglio di giocare con tuo figlio (facendo riferimento a Fedez e Leone, ndr) è It Takes Two. [...] Ha preso tantissimi premi: è un gioco indipendente, ma è come se avesse vinto l'Oscar dei videogiochi (chissà se J-Ax è a conoscenza di quanto fatto da Josef Fares ai The Game Awards del 2017, ndr). Pensa che, quando io e mio figlio l'abbiamo finito, ci siamo messi a piangere tutti e due".

Per quel che riguarda la trama, il rapper ha spiegato: "Due genitori stanno divorziando e la bambina sta piangendo sulle bambole della mamma e del papà. Cadono le lacrime sulle bambole e lo spirito della mamma e del papà entra in queste due bambole. Si divide lo schermo a metà e tu non puoi giocare da solo: puoi giocarlo solo in due collaborando. [...] È stata un'esperienza incredibile".

J-Ax ha affermato che suo figlio aveva 4 anni quando ha iniziato con lui It Takes Two. "Basta che ci sia un adulto tra i due e riesci comunque", ha dichiarato il rapper, spiegando inoltre che It Takes Two può aiutare a comprendere di quali elementi è fatta una relazione.

Questa vicenda ci ricorda che il videogioco abbraccia varie fasce di pubblico e la visione di J-Ax, presentata al mondo mainstream, fa comprendere quanto un titolo indipendente come It Takes Two, per quanto ci sia di mezzo l'etichetta EA Originals, possa avere un valore nel rapporto tra genitori e figli. Che si tratti di casual gaming o esperienze più approfondite, ogni videogiocatore dovrebbe essere felice di un'espansione di questo tipo. Se volete approfondire il titolo coinvolto, potete fare riferimento alla nostra recensione di It Takes Two.