Fashion ed Esports: Beaths, la startup italiana conquista i Worlds di League of Legends!

Ai Worlds 2021 di League of Legends, la competizione del titolo di Riot Games che vede sfidarsi le migliori ventidue squadre al mondo per conquistare la Summoner’s Cup, il trofeo del più importante torneo internazionale di esports ha un tocco d’Italia in più.

È Beaths, brand streetwear pioniere del fashion-gaming a portare un pezzetto d'Italia a Reykjavik, in Islanda.

I Worlds di League of Legends rappresentano uno dei più seguiti eventi competitivi al mondo, nonché una delle più importanti vetrine mediatiche: nel 2020 è stato il solo e unico titolo che in piena pandemia ha disputato dal vivo un evento, persino con il pubblico composto da 6.000 persone estratte a sorte tra 3 milioni di richieste pervenute (per saperne di più leggete tutte le curiosità sui Worlds 2020).

Ma i numeri dei Worlds sono giganteschi soprattutto a livello di spettatori da remoto: l’ultima edizione ha superato il miliardo di ore viste in totale, con una media di 23 milioni di spettatori collegati ogni minuto e 46 milioni di picco massimo registrato di utenti contemporanei. Un mercato, quello del gaming, che sta sempre di più attraendo i marchi di moda, passando da Louis Vuitton, che disegna abiti firmati per i personaggi di League of Legends, il titolo competitivo esport più seguito di Riot Games, arrivando a Gucci, GCDS e Valentino, per citarne alcuni, che si sono avventurati su Animal Crossing, titolo firmato Nintendo, fino a Balenciaga che di recente ha annunciato la sua uscita su Fortnite.

Beaths, nata a Empoli circa un anno fa, accelerata da Nana Bianca e selezionata da Unicredit Start Lab tra le migliori 16 startup italiane per innovazione del 2021, è trai i primi brand al mondo che nasce e si sviluppa dall’interno della gaming industry per rispondere alle esigenze di atleti professionisti esport e creare un’identità fashion e contenuti digitali legati all’intrattenimento digitale. Nascono così i primi capi tecnici al mondo per pro-gamer studiati per poter ottimizzare comfort e prestazioni ma allo stesso modo realizzano linee che parlano a tutti, attraverso capsule collection e collezioni streetwear realizzate pensando ai videogiocatori, fan o semplici appassionati.

Attraverso un'operazione diretta dall’Italia, Beaths porta la sua filosofia ed i suoi valori sul palco esport più importante che ci sia. Una notizia che tutto può essere meno che banale, l’approdo in qualità di fashion partner con il team australiano, Peace, ai mondiali esport 2021 di League of Legends.

“Essere il fashion partner di uno dei migliori team di League of Legends al mondo, i Peace, è per noi un motivo d’orgoglio...” - racconta Fabio Ferrotti, CEO e co-founder di Beaths - “Un risultato difficile, ma siamo nati ambiziosi e grazie ad un importante scouting di talenti e lavoro di squadra siamo riusciti a posizionarci nell’evento esport più importante al mondo e lo faremo con un'identità forte che sicuramente noterete.”

La squadra australiana si è qualificata al mondiale grazie alla vittoria del campionato oceanico LCO, in una finale mai in discussione e vinta 3-0 sui Pentanet, avversaria lungo tutto l'anno. Al mondiale i Peace partiranno dalla fase preliminare di Play-In, sorteggiati nel Girone A con Hanwha Life, LNG Esports, Red Canids e Infinity Esports. Il mondiale 2021 si svolgerà presso l'arena Laudarscholl di Reykjavik, in Islanda, dal 5 ottobre al 6 novembre, giorno della finale.

Beaths porta così un tocco d’Italia in più all’evento esport più importante al mondo, affiancandosi dopo appena un anno di vita a brand come Kappa, Nike, Adidas e altri noti attori del settore e raggiungendo uno dei palcoscenici più ambiti al mondo.